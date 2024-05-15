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США планують відправити Україні ще одну батарею Patriot, - Bloomberg

Середа 15 травня 2024 06:52
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США планують відправити Україні ще одну батарею Patriot, - Bloomberg Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки розглядають можливість відправки ще однієї батареї Patriot до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання, у адміністрації президента США Джо Байдена наразі працюють над питанням щодо того, щоб задовольнити потреби України у додаткових засобах ППО.

Джерело Bloomberg розповіло, що наразі в США прагнуть надіслати одну батарею Patriot разом із радарами. Окрім цього європейські партнери України також працюють над планом постачання Києву додаткових систем протиповітряної оборони зі своїх запасів.

Ймовірно, Штати виділять кошти на Patriot з пакета допомоги в 61 мільярд доларів, який нещодавно був схвалений Конгресом США.

Водночас днями до Києва з візитом прибув держсекретар США Ентоні Блінкен і у розмові з ним президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні треба ще два Patriot.

Нагадаємо, батарея Patriot включає радари та станції управління для ідентифікації, відстеження та націлювання ворожої зброї, пускових установок і засобів підтримки.

Patriot для України

З початку весни 2024 року Росія посилила свої ракетні та дронові атаки по території України. Це призвело до виснаження систем ППО. Водночас президент Зеленський заявляв, що для того, щоб закрити небо України від ворожих ударів треба 25 систем Patriot по 6-8 батарей.

Пізніше Німеччина виступила з ініціативою пошуку ППО Україні, а також заявила, що передасть одну систему Patriot.

З того часу партери вже передали Україні ракети до наявних Patriot.

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