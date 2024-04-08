Прем'єр Японії заявив про "переломний момент" на тлі війни Росії проти України

Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо заявив, що події на міжнародній арені підштовхують світ і його країну до рішучих і несподіваних дій. Зокрема Японія прийняла рішення змінити свою оборонну позицію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Оскільки ми є свідками агресії Росії проти України, триваючої ситуації на Близькому Сході, а також ситуації у Східній Азії, ми зіткнулися з історичним поворотним моментом", - сказав Кісіда.
Як зауважив прем'єр, на тлі цього Японія прийняла рішення фундаментально зміцнити свій оборонний потенціал, значно змінити політику безпеки Японії на цих фронтах.
Кісіда підкреслив, що в Японії дуже уважно стежать за співпрацею між Росією і КНДР. Він назвав її "тривожною з огляду міжнародного порядку і стабільності".
Прем'єр-міністр зазначив, що перед обличчям зростаючих проблем у сфері безпеки союз Японії та США стає "дедалі важливішим".
"Саміт Кісіда - Байден був охарактеризований Вашингтоном як історична можливість для двох країн модернізувати свій альянс, оскільки обидві країни вбачають регіональні загрози - від випробувань зброї Північною Кореєю та зростаючих відносин із Росією, до агресії Китаю в Південно-Китайському морі й щодо Тайваню", - ідеться в матеріалі.
У виданні зауважили, що з моменту вступу на посаду Кісіда Фуміо виступає за непохитну прихильність до України та тісну підтримку позиції країн G7 щодо Росії.
Нагадаємо, нещодавно держбюджет України отримав 118 млн доларів на безповоротній основі від уряду Японії.
Кошти надані в рамках проектів Світового банку "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine) та "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE).
Також в Японії відреагували на нещодавній заклик Папи Римського Франциска до України "підняти білий прапор" і почати переговори з російськими окупаційними силами, зауваживши, що дані питання залежать виключно від волі українського народу.
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