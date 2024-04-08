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Премьер Японии заявил о "переломном моменте" на фоне войны России против Украины

Фото: премьер-министр Японии Кисида Фумио (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что события на международной арене подталкивают мир и его страну к решительным и неожиданным действиям. В частности, Япония приняла решение изменить свою оборонную позицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Поскольку мы являемся свидетелями агрессии России против Украины, продолжающейся ситуации на Ближнем Востоке, а также ситуации в Восточной Азии, мы столкнулись с историческим поворотным моментом", - сказал Кисида.

Как заметил премьер, на фоне этого Япония приняла решение фундаментально укрепить свой оборонный потенциал, значительно изменить политику безопасности Японии на этих фронтах.

Кисида подчеркнул, что в Японии очень внимательно следят за сотрудничеством между Россией и КНДР. Он назвал ее "тревожной ввиду международного порядка и стабильности".

Премьер-министр отметил, что перед лицом растущих проблем в сфере безопасности союз Японии и США становится "все более важным".

"Саммит Кисида - Байден был охарактеризован Вашингтоном как историческая возможность для двух стран модернизировать свой альянс, поскольку обе страны видят региональные угрозы - от испытаний оружия Северной Кореей и растущих отношений с Россией до агрессии Китая в Южно-Китайском море", - по поводу Тайваня. говорится в материале.

В издании отметили, что с момента вступления в должность Кисида Фумио выступает за непреклонную приверженность Украине и тесную поддержку позиции стран G7 в отношении России.

Поддержка Украины Японией в войне

Напомним, недавно госбюджет Украины получил 118 млн долларов на безвозвратной основе от правительства Японии.

Средства предоставлены в рамках проектов Всемирного банка "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL Ukraine) и "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE).

Также в Японии отреагировали на недавний призыв Папы Римского Франциска к Украине "поднять белое знамя" и начать переговоры с российскими оккупационными силами, заметив, что данные вопросы зависят исключительно от воли украинского народа.

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