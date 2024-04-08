Премьер Японии заявил о "переломном моменте" на фоне войны России против Украины

"Поскольку мы являемся свидетелями агрессии России против Украины, продолжающейся ситуации на Ближнем Востоке, а также ситуации в Восточной Азии, мы столкнулись с историческим поворотным моментом", - сказал Кисида.

Как заметил премьер, на фоне этого Япония приняла решение фундаментально укрепить свой оборонный потенциал, значительно изменить политику безопасности Японии на этих фронтах.

Кисида подчеркнул, что в Японии очень внимательно следят за сотрудничеством между Россией и КНДР. Он назвал ее "тревожной ввиду международного порядка и стабильности".

Премьер-министр отметил, что перед лицом растущих проблем в сфере безопасности союз Японии и США становится "все более важным".

"Саммит Кисида - Байден был охарактеризован Вашингтоном как историческая возможность для двух стран модернизировать свой альянс, поскольку обе страны видят региональные угрозы - от испытаний оружия Северной Кореей и растущих отношений с Россией до агрессии Китая в Южно-Китайском море", - по поводу Тайваня. говорится в материале.

В издании отметили, что с момента вступления в должность Кисида Фумио выступает за непреклонную приверженность Украине и тесную поддержку позиции стран G7 в отношении России.