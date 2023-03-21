Прем'єр Японії закликав Путіна негайно вивести війська з України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

Глава уряду Японії під час візиту у Києві на прес-конференції нагадав, що під час саміту "Групи семи" у лютому, а також при ухваленні резолюції Генасамблеї ООН РФ закликали негайно повністю вивести війська з України.

"Я ще раз закликаю президента Путіна дослухатися такої позиції глобальної міжнародної спільноти та негайно припинити агресію на території України", - заявив він.

Також Кішіда наголосив, що Японія послідовно підтримує суверенітет та територіальну цілісність та суверенітет України. Крім того, зазначив він, двостороння співпраця між державами поглиблюється та розширюється.

"Ми поділяємо фундаментальні цінності та сьогодні домовилися про підвищення рівня наших відносин до особливого глобального партнерства", - сказав прем'єр Японії.