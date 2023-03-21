Премьер Японии призвал Путина немедленно вывести войска из Украины
Премьер-министр Японии Фумио Кишида призвал российского диктатора Владимира Путина прислушаться к позиции глобального международного сообщества и незамедлительно прекратить полномасштабную военную агрессию против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
Глава правительства Японии в ходе визита в Киеве на пресс-конференции напомнил, что во время саммита "Группы семи" в феврале, а также при принятии резолюции Генассамблеи ООН РФ призвали немедленно полностью вывести войска из Украины.
"Я еще раз призываю президента Путина прислушаться к такой позиции глобального международного сообщества и немедленно прекратить агрессию на территории Украины", - заявил он.
Также Кишида подчеркнул, что Япония последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность и суверенитет Украины. Кроме того, отметил он, двустороннее сотрудничество между государствами углубляется и расширяется.
"Мы разделяем фундаментальные ценности и сегодня договорились о повышении уровня наших отношений к особому глобальному партнерству", - сказал премьер Японии.
Напомним, 21 марта глава правительства Японии Фумио Кисида находится с визитом в Украине. Он уже успел побывать в Буче и провел переговоры с Владимиром Зеленским.
Также Кисида заявил, что Япония выделит 30 миллионов долларов для закупки Украине нелетального вооружения.
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