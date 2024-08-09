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Премьер Японии отменил поездку в Азию из-за возможного сильного землетрясения

Токио, Пятница 09 августа 2024 13:28
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Премьер Японии отменил поездку в Азию из-за возможного сильного землетрясения Фото: премьер-министр Японии Фумио Кисида (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отменил визит в страны Азии. Причиной стал риск возможного землетрясения в Японии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Японии.

Японское метеорологическое агентство предупредило о риске возникновения мощного землетрясения для районов вокруг разлома Нанкай спустя несколько часов после того, как в четверг, 8 августа, на юго-западе страны произошло землетрясение магнитудой 7,1.

Премьер объявил об отмене поездки после участия в церемонии в Нагасаки, посвященной 79-й годовщине атомной бомбардировки США во время Второй мировой войны.

"Как высокопоставленный чиновник, ответственный за управление кризисом в стране для дополнительной меры предосторожности, я должен остаться в Японии по крайней мере на неделю", - сказал Кисида.

Японский премьер отменил запланированную четырехдневную поездку в Казахстан, Узбекистан и Монголию. Как отмечает издание Kyodo News, он должен был принять участие в первом саммите Японии и стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). Саммит пройдет в Астане 9 августа.

В монгольской столице Улан-Баторе Кисида должен был встретиться с президентом и премьером страны.

Землетрясения в Японии

Следует отметить, что землетрясения в Японии не редкость, поскольку страна является островным государством. Так, 1 января в Японии зафиксирован ряд землетрясений. Их мощность была 7,6 и 5,7.

В результате серии землетрясений погибли по меньшей мере 180 человек.

Также в апреле в Японии зафиксировали подземный толчок магнитудой 6,4 балла.

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