У Японії стався землетрус поруч з АЕС

Землетрус магнітодою 6,4 бали було зафіксовано у Японії і середу, 17 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Kyodo News.

За попередніми даними, осередок землетрусу був у протоці, яка розділяє острови Кюсю та Сікоку. А його епіцентр залягав на глибині близько 50 кілометрів.

Як розповів головний секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаясі, японський уряд збирає дані про збитки після землетрусу. Зокрема, із префектури Кочі наразі не надходило повідомлень про поранених і пошкодження будівель. а ось в Ехіме постраждала жінка віком 60 років. Вона впала у своєму будинку та пошкодила палець.

За даними Shikoku Electric Power Co, на атомній електростанції Іката в Ехіме не було виявлено жодних аномалій, а її блок №3 продовжує працювати.

Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда доручив своєму уряду докласти всіх зусиль і тісно координувати роботу з місцевими органами влади в операціях з ліквідації наслідків стихійного лиха.

Нагадаємо, у середу, 3 квітня, Тайвань струсонув землетрус магнітудою 7,2 балів. Епіцентр поштовхів був зафіксований на глибині 15,5 км біля Хуаляня - міста, популярного серед туристів на східному узбережжі острова.

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