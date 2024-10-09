Прем'єр Японії розпустив парламент та оголосив дострокові вибори

"Я вирішив розпустити палату, щоб отримати пряму думку громадськості, тому що дуже важливо, щоб ми продовжували керувати урядом для захисту Японії та її народу", - заявив прем'єр.

Ісіба прагне отримати вотум довіри і підтвердити свою підтримку на тлі планів реформування правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП), заплямованої скандалами.

Офіційна передвиборча кампанія стартує 15 жовтня. Лідер опозиції, Єсіхіко Нода, звинуватив Ісібу у відволіканні уваги від корупційного скандалу, пов'язаного з таємним фінансуванням членів ЛДП. Однак Ісіба наголосив, що розпуск необхідний для захисту інтересів країни і народу.

Спостерігачі зазначають, що опозиція перебуває в роздробленому стані, що грає на руку правлячим партіям.