Премьер Японии распустил парламент и объявил досрочные выборы

"Я решил распустить палату, чтобы получить прямое мнение общественности, потому что очень важно, чтобы мы продолжали управлять правительством для защиты Японии и ее народа", - заявил премьер.

Исиба стремится получить вотум доверия и подтвердить свою поддержку на фоне планов реформирования правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), запятнанной скандалами.

Официальная предвыборная кампания стартует 15 октября. Лидер оппозиции, Есихико Нода, обвинил Исибу в отвлечении внимания от коррупционного скандала, связанного с тайным финансированием членов ЛДП. Однако Исиба подчеркнул, что роспуск необходим для защиты интересов страны и народа.

Наблюдатели отмечают, что оппозиция находится в раздробленном состоянии, что играет на руку правящим партиям.