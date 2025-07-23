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Прем'єр Японії має намір піти у відставку: коли це може статися

Середа 23 липня 2025 06:47
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Прем'єр Японії має намір піти у відставку: коли це може статися Фото: прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба збирається оголосити про свою відставку до кінця серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Глава японського уряду зіткнувся зі спротивом усередині своєї Ліберально-демократичної партії. Це сталося через його обіцянку залишитися при владі, незважаючи на нищівну поразку правлячої коаліції на виборах до верхньої палати.

Ісіба попередив своїх наближених про те, що розповість, яке планує ухвалити рішення через поразку на виборах, щойно буде досягнуто торговельну угоду зі США.

Коли президент США Дональд Трамп оголосив про укладення угоди щодо тарифів, японський прем'єр відповів на запитання журналістів про те, як це може вплинути на його рішення щодо виходу у відставку.

"Я не можу сказати, поки не вивчу результати угоди", - сказав він.

Торговельна угода США і Японії

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що уклав "масштабну угоду, можливо, найбільшу в історії".

Він пояснив, що угода призведе до інвестицій у розмірі 550 мільярдів доларів і сплати 15-відсоткового мита у відповідь.

На тлі цього японський індекс Nikkei зріс на 2,6%, акції Mazda Motor підскочили на 17%, а Toyota Motor - на 11%.

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