Трамп оголосив про торговельні угоди з трьома країнами
Президент США Дональд Трамп оголосив про укладення торговельних угод з Японією, Філіппінами та Індонезією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і CNN.
За словами американського лідера, торговельна угода з Японією призведе до інвестицій у розмірі 550 мільярдів доларів і сплати 15-відсоткового мита у відповідь.
Трамп підкреслив, що Токіо запустить, серед іншого, торгівлю автомобілями, вантажівками, рисом і деякими сільськогосподарськими продуктами.
"Ми завжди будемо підтримувати чудові відносини з Японією", - написав він у соцмережі Truth Social.
Також Трамп заявив, що досяг з Індонезією та Філіппінами торговельної угоди. Обидві вони передбачають 19-відсоткові мита на товари, імпортовані з обох країн.
Водночас американські товари, що поставляються туди, не обкладатимуться митом.
Оголошення прозвучало після його зустрічі з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом у Білому домі.
"Це був чудовий візит, ми уклали торговельну угоду", - підтвердив Трамп.
Тарифи Трампа
Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що накладе мита на товари з усіх країн світу.
9 квітня він поставив паузу на митні тарифи для низки країн. Він дав 90 днів на те, щоб було укладено торговельні угоди.
За даними FT, нещодавно Трамп посилив свої вимоги в переговорах з Європейським Союзом щодо торговельної угоди. Він наполягає на мінімальному тарифі від 15 до 20%.
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