Трамп оголосив про торговельні угоди з трьома країнами

Президент США Дональд Трамп оголосив про укладення торговельних угод з Японією, Філіппінами та Індонезією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і CNN .

За словами американського лідера, торговельна угода з Японією призведе до інвестицій у розмірі 550 мільярдів доларів і сплати 15-відсоткового мита у відповідь.

Трамп підкреслив, що Токіо запустить, серед іншого, торгівлю автомобілями, вантажівками, рисом і деякими сільськогосподарськими продуктами.

"Ми завжди будемо підтримувати чудові відносини з Японією", - написав він у соцмережі Truth Social.

Також Трамп заявив, що досяг з Індонезією та Філіппінами торговельної угоди. Обидві вони передбачають 19-відсоткові мита на товари, імпортовані з обох країн.

Водночас американські товари, що поставляються туди, не обкладатимуться митом.

Оголошення прозвучало після його зустрічі з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом у Білому домі.

"Це був чудовий візит, ми уклали торговельну угоду", - підтвердив Трамп.