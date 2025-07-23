Ринки та автовиробники відреагували на масштабну угоду США з Японією
Ринки швидко відреагували на торговельну угоду між США і Японією, про яку оголосив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Японський індекс Nikkei підскочив на 2,6% на тлі зростання акцій автовиробників.
Це сталося через оголошення про те, що нова угода знижує автомобільні мита з пропонованих 25% до 15%. Водночас акції Mazda Motor зросли на 17%, а Toyota Motor - на 11%.
Тим часом облігації японського уряду навпаки знизилися. Зазначено, що реакція японської єни була стриманішою. Валюта зросла в ціні на 0,1% - до 146,42 за долар.
За даними видання, деякі автовиробники висловили занепокоєння через торговельну угоду.
Представники групи, яка представляє General Motors, Ford і Chrysler Stellantis, переймаються через те, що угода знизить мита на імпорт автомобілів з Японії до 15%, в той час як мита на імпорт з Канади і Мексики залишаться на рівні 25%.
Останні торговельні угоди США
Нагадаємо, крім угоди з Японією, Трамп також оголосив про угоди з Індонезією та Філіппінами. Обидві передбачають 19-відсоткові мита на товари, імпортовані з цих країн.
Примітно, що в липні Трамп заявив про попередню торговельну угоду з В'єтнамом. Планувалося, що мита буде знижено до 20% із 46%, якими він погрожував у квітні.
Варто зазначити, що він поставив паузу на митні тарифи для низки країн 9 квітня. Він дав 90 днів на те, щоб було укладено торговельні угоди.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.