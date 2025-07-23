Ринки та автовиробники відреагували на масштабну угоду США з Японією

Ринки швидко відреагували на торговельну угоду між США і Японією, про яку оголосив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Японський індекс Nikkei підскочив на 2,6% на тлі зростання акцій автовиробників.

Це сталося через оголошення про те, що нова угода знижує автомобільні мита з пропонованих 25% до 15%. Водночас акції Mazda Motor зросли на 17%, а Toyota Motor - на 11%.

Тим часом облігації японського уряду навпаки знизилися. Зазначено, що реакція японської єни була стриманішою. Валюта зросла в ціні на 0,1% - до 146,42 за долар.

За даними видання, деякі автовиробники висловили занепокоєння через торговельну угоду.

Представники групи, яка представляє General Motors, Ford і Chrysler Stellantis, переймаються через те, що угода знизить мита на імпорт автомобілів з Японії до 15%, в той час як мита на імпорт з Канади і Мексики залишаться на рівні 25%.