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Ринки та автовиробники відреагували на масштабну угоду США з Японією

Середа 23 липня 2025 06:05
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Ринки та автовиробники відреагували на масштабну угоду США з Японією Ілюстративне фото: реакція ринків на угоду Трампа з Японією (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Ринки швидко відреагували на торговельну угоду між США і Японією, про яку оголосив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Японський індекс Nikkei підскочив на 2,6% на тлі зростання акцій автовиробників.

Це сталося через оголошення про те, що нова угода знижує автомобільні мита з пропонованих 25% до 15%. Водночас акції Mazda Motor зросли на 17%, а Toyota Motor - на 11%.

Тим часом облігації японського уряду навпаки знизилися. Зазначено, що реакція японської єни була стриманішою. Валюта зросла в ціні на 0,1% - до 146,42 за долар.

За даними видання, деякі автовиробники висловили занепокоєння через торговельну угоду.

Представники групи, яка представляє General Motors, Ford і Chrysler Stellantis, переймаються через те, що угода знизить мита на імпорт автомобілів з Японії до 15%, в той час як мита на імпорт з Канади і Мексики залишаться на рівні 25%.

Останні торговельні угоди США

Нагадаємо, крім угоди з Японією, Трамп також оголосив про угоди з Індонезією та Філіппінами. Обидві передбачають 19-відсоткові мита на товари, імпортовані з цих країн.

Примітно, що в липні Трамп заявив про попередню торговельну угоду з В'єтнамом. Планувалося, що мита буде знижено до 20% із 46%, якими він погрожував у квітні.

Варто зазначити, що він поставив паузу на митні тарифи для низки країн 9 квітня. Він дав 90 днів на те, щоб було укладено торговельні угоди.

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