Папуа-Новая Гвинея отменяет смертную казнь спустя 30 лет после ее повторного введения

Папуа-Новая Гвинея приняла решение об отмене смертной казни через 30 лет после ее повторного ввода. Власти страны уверены, что она не является эффективным средством сдерживания серьезных преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Папуа-Новая Гвинея отменила смертную казнь через 30 лет после ее повторного введения, а премьер-министр Джеймс Марапе заявил, что она "не является эффективным средством сдерживания серьезных преступлений", - пишет СМИ.

Отмечается, что такие правонарушения, как государственная измена, пиратство, убийство, включая насилие, связанное с колдовством, и изнасилование при отягчающих обстоятельствах теперь будут караться пожизненным заключением без права досрочного или условно-досрочного освобождения через 30 лет.

Стоит отметить, что последняя казнь в Папуа-Новой Гвинее состоялась в ноябре 1954 года в Порт-Морсби. Страна отменила казнь в 1970 году, но вновь ввела ее в 1991 году, хотя с тех пор казней не было.

В 2013 году Папуа-Новая Гвинея предприняла шаги по возобновлению смертной казни, расширив количество преступлений, в отношении которых она может применяться, а также внеся поправки в законодательство, включив более суровые наказания за другие преступления.

Представляя законопроект в парламент, министр юстиции Брайан Крамер заявил, что в камере смертников находятся 40 заключенных. Но он сказал, что государству не хватает необходимых административных механизмов и инфраструктуры для гуманного наказания.

Марапе сказал, что смертная казнь "была в законах страны в течение многих лет, но в соответствии с другими глобальными тенденциями и исследованиями, она не является эффективным средством сдерживания серьезных преступлений и правонарушений".