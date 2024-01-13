Прем'єр Польщі: Не дозволю в моєму уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях

Як розповів Туск, польська партія "Право і Справедливість" в попередньому уряді "намагалася грати на антиукраїнських нотах" в останні місяці виборчої кампанії. Втім, особисто прем'єр не дозволить, аби в його уряді хтось будував свою позицію на антиукраїнських настроях.

"Тому що, коли йдеться про війну і нашу прихильність, як і всього західного світу, до України в її протистоянні з Росією, тут не може бути жодних сумнівів. Україна у війні з Росією потребує допомоги від нас і всього світу. Тому що насправді, поки Україна воює з Росією, ми у відносній безпеці", - пояснив Туск.

За його словами, в будь-якій ситуації завданням Польщі буде протистояти зневірі, коли мова йде щодо допомоги Україні. У зв'язку з цим він активно працює з європейськими партнерами.

Водночас він зауважив, що Російська Федерація перевела свою економіку на "військові рейки", через що війна може тривати довго.

"Європа повинна відповісти на цей виклик і інвестувати більше грошей, щоб купувати зброю і підвищувати обороноздатність Європи. Ми не можемо вдавати, що нічого не відбувається. У такому питанні, як озброєння і підтримка України у війні, не може бути жодних вагань. Для мене це незаперечний факт", - додав він.

Майбутній візит Туска до України

13 грудня стало відомо про те, що Туска запросили відвідати Україну. Вже на наступний день президент Володимир Зеленський особисто запросив новоспеченого прем'єра до Києва.

Як писали польські ЗМІ, візит потрібен для того, щоб розпочати перезавантаження між країнами. Відносини загострилися після блокади кордону з Україною польськими перевізниками та забороною на імпорт українського зерна, яку запровадила Варшава.

Зокрема Туск анонсував зустріч з лідером Польщі Анджеєм Дудою. Очікується, що однією з тем обговорень стане майбутній візит глави уряду до України.