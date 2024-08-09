UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прем'єр німецької Саксонії закликав скоротити допомогу Україні

Фото: hрем'єр-міністр німецької Саксонії Міхаель Кречмер (x.com/MPKretschmer)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр німецької Саксонії Міхаель Кречмер закликав до скорочення військової допомоги Україні, аргументуючи це тим, що Німеччина досягла межі своїх можливостей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Zeit.

"Ми більше не можемо продовжувати виділяти кошти на зброю Україні, щоб ця зброя витратилася і нічого не дала. Усе має бути в міру", - заявив він.

Кречмер наголосив, що підтримка України важлива, але Німеччина має усвідомлювати свої межі.

На запитання про те, чи не є його позиція спробою заощадити кошти завдяки припиненню поставок зброї, політик відповів, що від самого початку конфлікту він виступав проти військових поставок і за дипломатичне врегулювання.

"Протягом двох років у мене була дуже чітка думка з цього приводу, і мені шкода говорити, що вона багато в чому підтвердилася", - зазначив Кречмер.

На його думку, війна в Україні завершиться не на полі бою, а за столом переговорів.

Ці заяви Кречмера викликають неоднозначну реакцію. Минулого року він уже пропонував обговорити можливість припинення вогню між Росією та Україною, що включало тимчасову відмову України від деяких своїх територій, що викликало обурення в Києві. 

Підтримка Німеччиною України

Під час нещодавнього саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити протиповітряну оборону України та дозволити використати західну зброю для ударів по території Росії.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув ідею зняття обмежень на удари по Росії з використанням західної зброї та не підтримав заклик збивати російські ракети та дрони над Україною.

Проте Німеччина не підтримує припинення вогню, яке може призвести до капітуляції України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Допомога УкраїніВійна в УкраїніВійна Росії проти України