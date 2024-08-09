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Премьер немецкой Саксонии призвал сократить помощь Украине

Фото: hремьер-министр немецкой Саксонии Михаэль Кречмер (x.com/MPKretschmer)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр немецкой Саксонии Михаэль Кречмер призвал к сокращению военной помощи Украине, аргументируя это тем, что Германия достигла предела своих возможностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit.

"Мы больше не можем продолжать выделять средства на оружие Украине, чтобы это оружие израсходовалось и ничего не дало. Все должно быть в меру", - заявил он.

Кречмер подчеркнул, что поддержка Украины важна, но Германия должна осознавать свои границы.

На вопрос о том, не является ли его позиция попыткой сэкономить средства за счет прекращения поставок оружия, политик ответил, что с самого начала конфликта он выступал против военных поставок и за дипломатическое урегулирование.

"В течение двух лет у меня было очень четкое мнение на этот счет, и мне жаль говорить, что оно во многом подтвердилось", - отметил Кречмер.

По его мнению, война в Украине завершится не на поле боя, а за столом переговоров.

Эти заявления Кречмера вызывают неоднозначную реакцию. В прошлом году он уже предлагал обсудить возможность прекращения огня между Россией и Украиной, что включало временный отказ Украины от некоторых своих территорий, что вызвало возмущение в Киеве. 

Поддержка Германией Украины

Во время недавнего саммита Европейского политического сообщества в Великобритании президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров усилить противовоздушную оборону Украины и разрешить использовать западное оружие для ударов по территории России.

Однако канцлер Германии Олаф Шольц отверг идею снятия ограничений на удары по России с использованием западного оружия и не поддержал призыв сбивать российские ракеты и дроны над Украиной.

Тем не менее, Германия не поддерживает прекращение огня, которое может привести к капитуляции Украины.

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