Німеччина не підтримає припинення вогню, яке призведе до капітуляції України, - Шольц
Влада Німеччини не може підтримати припинення вогню в Україні у разі, якщо це означатиме капітуляцію Києва.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASB Zeitung.
У Шольца під час урядових слухань у Бундестазі запитали, чи дає він гарантію, що Німеччина не стане учасником війни в Україні.
"Так, я даю таку гарантію. Я виступаю за це як канцлер", - відповів глава німецького уряду.
Також у нього поцікавилися, коли може бути досягнуто припинення вогню між Україною та Росією.
"На мою думку, припинення вогню, метою якого є капітуляція України, ми не можемо підтримувати з боку Німеччини", - наголосив Шольц.
Він нагадав про нещодавню пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про "мирні переговори", якщо Україна виведе своїх військових з Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей.
За словами Шольца, це показує, "наскільки цинічно мислить російська влада і що глава Кремля зовсім не збирається припиняти війну".
"Ми не будемо це терпіти", - додав канцлер.
Що передувало
Нагадаємо, вчора, 2 липня, прем'єр Угорщини Віктор Орбан відвідав Київ уперше з початку повномасштабної війни. За підсумками переговорів з президентом України Володимиром Зеленським він заявив, що запропонував співрозмовнику подумати про припинення вогню, щоб розпочати переговори.
На це відреагував заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква. Він нагадав, що Київ має мирний план і в його рамках було проведено перший саміт миру.
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