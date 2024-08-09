Прем'єр-міністр німецької Саксонії Міхаель Кречмер закликав до скорочення військової допомоги Україні, аргументуючи це тим, що Німеччина досягла межі своїх можливостей.

"Ми більше не можемо продовжувати виділяти кошти на зброю Україні, щоб ця зброя витратилася і нічого не дала. Усе має бути в міру", - заявив він.

Кречмер наголосив, що підтримка України важлива, але Німеччина має усвідомлювати свої межі.

На запитання про те, чи не є його позиція спробою заощадити кошти завдяки припиненню поставок зброї, політик відповів, що від самого початку конфлікту він виступав проти військових поставок і за дипломатичне врегулювання.

"Протягом двох років у мене була дуже чітка думка з цього приводу, і мені шкода говорити, що вона багато в чому підтвердилася", - зазначив Кречмер.

На його думку, війна в Україні завершиться не на полі бою, а за столом переговорів.

Ці заяви Кречмера викликають неоднозначну реакцію. Минулого року він уже пропонував обговорити можливість припинення вогню між Росією та Україною, що включало тимчасову відмову України від деяких своїх територій, що викликало обурення в Києві.