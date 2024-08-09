Премьер немецкой Саксонии призвал сократить помощь Украине

Премьер-министр немецкой Саксонии Михаэль Кречмер призвал к сокращению военной помощи Украине, аргументируя это тем, что Германия достигла предела своих возможностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit.

"Мы больше не можем продолжать выделять средства на оружие Украине, чтобы это оружие израсходовалось и ничего не дало. Все должно быть в меру", - заявил он.

Кречмер подчеркнул, что поддержка Украины важна, но Германия должна осознавать свои границы.

На вопрос о том, не является ли его позиция попыткой сэкономить средства за счет прекращения поставок оружия, политик ответил, что с самого начала конфликта он выступал против военных поставок и за дипломатическое урегулирование.

"В течение двух лет у меня было очень четкое мнение на этот счет, и мне жаль говорить, что оно во многом подтвердилось", - отметил Кречмер.

По его мнению, война в Украине завершится не на поле боя, а за столом переговоров.

Эти заявления Кречмера вызывают неоднозначную реакцию. В прошлом году он уже предлагал обсудить возможность прекращения огня между Россией и Украиной, что включало временный отказ Украины от некоторых своих территорий, что вызвало возмущение в Киеве.