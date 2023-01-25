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Прем'єр Нідерландів заявив про готовність поставити Україні західні танки

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Амстердам, Середа 25 січня 2023 14:13
Прем'єр Нідерландів заявив про готовність поставити Україні західні танки Фото: прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Нідерланди готові передати Україні заходні танки, після того, як Німеччина дала "зелене світло" країнам на ці постачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте для телекомпанії RTL.

За його словами, Нідерланди підуть на такий крок у разі необхідності.

"Якщо внесок Нідерландів допоможе, ми готові це зробити", - заявив Марк Рютте.

Він знову нагадав, що його країна може закупити танки, які вони зараз орендують у Німеччини.

Нагадаємо, вчора Рютте вже говорив про те, що нідерландський уряд розглядає можливість купівлі вже орендованих у Німеччини танків Leopard 2, щоб потім подарувати їх Україні. За його словами, мова може йти про 18 таких машин.

Додамо, сьогодні Німеччина прийняла довгоочікуване щодо передачі Україні танків, а також дала "зелене світло" іншим країнам щодо постачань цих сучасних машин українським військовим.

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