Премьер Нидерландов заявил о готовности поставить Украине западные танки

Нидерланды готовы передать Украине западные танки после того, как Германия дала "зеленый свет" странам на эти поставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Нидерландов Марка Рютте для телекомпании RTL.

По его словам, Нидерланды пойдут на такой шаг в случае необходимости.

"Если вклад Нидерландов поможет, мы готовы это сделать", - заявил Марк Рютте.

Он снова напомнил, что его страна может закупить танки, которые сейчас арендуют у Германии.

Напомним, вчера Рютте уже говорил о том, что нидерландское правительство рассматривает возможность покупки уже арендованных у Германии танков Leopard 2, чтобы потом подарить их Украине. По его словам, речь может идти о 18 таких машинах.

Добавим, сегодня Германия приняла долгожданное по передаче Украине танков, а также дала "зеленый свет" другим странам по поставкам этих современных машин украинским военным.

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