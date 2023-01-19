Прем'єр Нідерландів впевнений, що Європа і США зможуть домовитись щодо танків для України

"Була широка підтримка надсилання військового спорядження. Ми стільки відправили з початку війни. Звичайно, ведуться дискусії щодо танків, і тут проблема в тому, що це буде наступний крок у боротьбі. Це може бути необхідним, але я розумію, що німці та інші кажуть, що потрібна широка коаліція", - заявив Рютте.

Прем'єр-міністр зазначив, що нині "вирішально важливо", щоб Україна виграла війну, але зазначив, що партнери мають бути чесні з українським президентом Володимиром Зеленським.

"Ви також повинні бути чесними з ним (Зеленським - ред.) і сказати, якщо ви хочете надати танки, наприклад, на такому рівні на якому він їх просить, необхідно, щоб ми робили це не лише однією країною, а групою країн", - наголосив він.

Прем'єр-міністр Нідерландів сказав, що він "досить упевнений", що Європа і США таки зможуть завершити свій "діалог" щодо танків.