Премьер Нидерландов уверен, что Европа и США смогут договориться о танках для Украины

"Была широкая поддержка отправки военного снаряжения. Мы столько отправили с начала войны. Конечно, ведутся дискуссии по танкам, и здесь проблема в том, что это будет следующий шаг в борьбе. Это может быть необходимым, но я понимаю, что немцы и другие говорят, что нужна широкая коалиция", – заявил Рютте.

Премьер-министр отметил, что сейчас "решительно важно", чтобы Украина выиграла войну, но отметил, что партнеры должны быть честны с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Вы также должны быть честными с ним (Зеленским - ред.) и сказать, если вы хотите предоставить танки, например, на таком уровне, на котором он их просит, необходимо, чтобы мы делали это не только одной страной, а группой стран", - подчеркнул он.

Премьер-министр Нидерландов сказал, что он "достаточно уверен", что Европа и США таки смогут завершить свой "диалог" по танкам.