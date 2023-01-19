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Премьер Нидерландов уверен, что Европа и США смогут договориться о танках для Украины

Фото: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сейчас ведутся дискуссии о необходимости осуществить следующий шаг в помощи для Украины, а именно страны обсуждают предоставление немецких танков Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Нидерландов Марка Рютте для CNN.

"Была широкая поддержка отправки военного снаряжения. Мы столько отправили с начала войны. Конечно, ведутся дискуссии по танкам, и здесь проблема в том, что это будет следующий шаг в борьбе. Это может быть необходимым, но я понимаю, что немцы и другие говорят, что нужна широкая коалиция", – заявил Рютте.

Премьер-министр отметил, что сейчас "решительно важно", чтобы Украина выиграла войну, но отметил, что партнеры должны быть честны с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Вы также должны быть честными с ним (Зеленским - ред.) и сказать, если вы хотите предоставить танки, например, на таком уровне, на котором он их просит, необходимо, чтобы мы делали это не только одной страной, а группой стран", - подчеркнул он.

Премьер-министр Нидерландов сказал, что он "достаточно уверен", что Европа и США таки смогут завершить свой "диалог" по танкам.

Напомним, вчера канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что может согласиться на передачу Украине танков Leopard 2, только если США, в свою очередь, будут поставлять Abrams.

Однако в Белом доме в ответ Шольцу заявили, что страны сами должны решать, какую военную помощь оказывать Киеву.

Более подробно о возможных поставках немецких тяжелых машин Украине можете узнать в материале РБК-Украина.

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