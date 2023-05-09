Прем'єр Нідерландів та президент Бразилії обговорили війну в Україні

"Нам потрібно допомогти Україні вести цю боротьбу", - заявив Рютте журналістам у понеділок, у перший день свого візиту до Бразилії.

За словами прем'єра Нідерландів, він має намір пояснити президенту Бразилії, чому питання про підтримку України є екзистенційним для Нідерландів, Європи та інших країн. На його думку, російське вторгнення поставило на карту західні цінності.

"Якщо Путін досягне успіху в Україні, а я не думаю, що в нього це вийде, то на цьому все не закінчиться. Люди турбуються за свою безпеку в Амстердамі, Берліні, Парижі та всій Європі", - підкреслив він.