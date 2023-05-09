Премьер Нидерландов и президент Бразилии обсудили войну в Украине

"Нам нужно помочь Украине вести эту борьбу", - заявил Рютте журналистам в понедельник, в первый день своего визита в Бразилию.

По словам премьера Нидерландов, он намерен объяснить президенту Бразилии, почему вопрос о поддержке Украины является экзистенциальным для Нидерландов, Европы и других стран. По его мнению, российское вторжение поставило на карту западные ценности.

"Если Путин добьется успеха в Украине, а я не думаю, что у него это получится, то на этом все не закончится. Люди беспокоятся за свою безопасность в Амстердаме, Берлине, Париже и всей Европе", — подчеркнул он.