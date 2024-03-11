Прем'єр Нідерландів обговорив з президентом Австрії війну в Україні

"Після відкриття Національного музею Голокосту в Амстердамі сьогодні ввечері в Гаазі я прийняв президента Австрії Александера ван дер Беллена та президента Ізраїлю Іцхака Герцога. Я говорив із ван дер Белленом, серед іншого, про війну в Україні та різні європейські документи", - написав він.

Рютте додав, що у розмові з Герцогом, обговорювалася поточна ситуація в Ізраїлі та на палестинських територіях, а також "наше серйозне занепокоєння щодо гуманітарної ситуації в Секторі Газа".

Фото: прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (twitter.com/MinPres)

Допомога Нідерландів для України

1 березня президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у Харкові взяли участь у засіданні військового кабінету.

Того ж дня Україна та Нідерланди підписали угоду про гарантії безпеки. Документ містить потужний військовий блок, що передбачає надання Україні сучасного військового обладнання та підтримку оборонної промисловості впродовж наступних 10 років.

Також Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть катери і десантні катери, також будуть виділені кошти на закупівлю боєприпасів.

У листопаді 2023 року Амстердам оголосив про плани надання додаткової допомоги на суму 2,5 млрд євро для підтримки України у 2024 році.

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