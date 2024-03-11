Премьер Нидерландов обсудил с президентом Австрии войну в Украине

"После открытия Национального музея Холокоста в Амстердаме сегодня вечером в Гааге я принял президента Австрии Александера ван дер Беллена и президента Израиля Ицхака Герцога. Я говорил с ван дер Белленом, среди прочего, о войне в Украине и различных европейских документах", - написал он.

Рютте добавил, что в разговоре с Герцогом, обсуждалась текущая ситуация в Израиле и на палестинских территориях, а также "наше серьезное беспокойство касательно гуманитарной ситуации в Секторе Газа".

Фото: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (twitter.com/MinPres)

Помощь Нидерландов для Украины

1 марта президент Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в Харькове приняли участие в заседании военного кабинета.

В тот же день Украина и Нидерланды подписали соглашение о гарантиях безопасности. Документ содержит мощный военный блок, который предусматривает передачу Украине современного военного оборудования и поддержку оборонной промышленности в течение следующих 10 лет.

Также Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В него войдут катера и десантные катера, также будут выделены средства на закупку боеприпасов.

В ноябре 2023 года Амстердам объявил о планах предоставления дополнительной помощи на сумму 2,5 млрд евро для поддержки Украины в 2024 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.