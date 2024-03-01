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Зеленський провів з Рютте військовий кабінет у Харкові: що обговорювали

Харків , П'ятниця 01 березня 2024 17:00
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Зеленський провів з Рютте військовий кабінет у Харкові: що обговорювали Фото: Марк Рютте та Володимир Зеленський на засіданні військового кабінету (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у Харкові взяли участь у засіданні військового кабінету у п'ятницю, 1 березня. Обговорювали, зокрема, ситуацію на фронті та потреби ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Як повідомляється, Зеленський та Рютте поспілкувалися з міністром оборони Рустемом Умєровим, головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та командувачем Повітряних сил ЗСУ Миколою Олещуком.

Представники української армії розповіли про поточну ситуацію на полі бою, особливості російських повітряних обстрілів.

Також командувачі поінформували про критичні потреби Сил оборони у снарядах, засобах ППО та бронетехніці.

Окремо обговорили потреби сил ППО для захисту Харкова.

Україна та Нідерланди підписали угоду про гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підписали двосторонню безпекову угоду між Києвом та Амстердамом.

Угода закріплює рішення Амстердаму продовжувати співпрацювати з метою подальшого надання та розширення допомоги Україні в захисті від російської агресії стільки, скільки буде необхідно.

Документ діятиме протягом десяти років з дати підписання.

Зокрема зафіксовано надання з боку Нідерландів військової допомоги на 2 млрд євро у 2024-му й продовження підтримки протягом наступних 10 років.

"Документ містить потужний військовий блок, який передбачає надання Україні сучасного військового обладнання та підтримку оборонної промисловості. Пріоритет - у наданні ППО, артилерії, бронетехніки, у підтримці морських і далекобійних спроможностей та, зокрема, Повітряних сил", - пише пресслужба ОП.

У невійськовій сфері передбачається посилення допомоги Україні в:

  • напрямку економічного відновлення й відбудови;
  • протидії гібридним загрозам;
  • у галузі розвідки, кібернетичної та інформаційної безпеки;
  • у сфері боротьби з оргзлочинністю;
  • галузі критичної інфраструктури.

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