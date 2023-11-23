Прем'єр Нідерландів лідирує на посаду генсека НАТО: Politico дізналося, що може стати на заваді

Марк Рютте

Як пише видання з посиланням на двох європейських чиновників та дипломата, який побажав залишитися анонімним, Рютте вважається сильним фаворитом.

"Він, безумовно, важкоатлет, він дуже хороший кандидат", - заявив посол Польщі в НАТО Томаш Шатковський.

Один із чиновників повідомив, що Рютте заручився підтримкою "високопосадовців США та Німеччини".

Франція, ще одна країна, яка приймає важливі рішення, також підтримує Рютте, насамперед завдяки його особистим відносинам з президентом Еммануелем Макроном, який був одним із перших прихильників Рютте у його прагненні до вищої посади в НАТО.

"Те, що Макрон і Рютте цінують один одного, ні для кого не секрет", - сказав французький дипломат.

Інші кандидатури

Однак деякі американські законодавці категорично виступають проти Рютте, оскільки Нідерланди на постійній основі не можуть досягти цільового показника витрат НАТО на оборону у 2% ВВП.

Це ставить його у невигідне становище щодо прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас, яка заявила про свій інтерес до роботи в НАТО під час свого візиту до Вашингтона минулого тижня. Її уряд погодився підвищити витрати на оборону до 3% ВВП на 2024-2027 роки з 2,85% цього року. Таллінн також активно підтримує Україну в плані озброєнь.

Серед кандидатів і міністр закордонних справ Латвії Криш'яніс Каріньш, чия заява в неділю про те, що він балотується, за словами дипломата, навіть стала несподіванкою для деяких у Ризі.

Як уточнюють журналісти Politico, кандидатури Каллас та Каріньша викликають роздратування у деяких західноєвропейських, які "все ще страждають від різкої критики, з якою вони зіткнулися з боку країн Балтії, за те, що вони недостатньо підтримують Україну і надто бояться кинути виклик Росії".

Позиція США

За даними видання, Білий дім ухильно відповів на запитання, чи віддає перевагу президент США Джо Байден Рютте.

"Ми не збираємося вступати у внутрішні дискусії щодо наступного генерального секретаря. Ми розраховуємо на тісну співпрацю з союзниками для визначення генерального секретаря, який зможе очолити Альянс у цей критичний час для трансатлантичної безпеки", - заявила представник Ради національної безпеки.

Сенатор США Ден Салліван, республіканець від Аляски та старший член сенатського комітету збройних сил, заявив, що Рютте "має бути однозначно дискваліфікований" через те, що його країна "не поділяє тягар відповідальності НАТО". Він сказав, що у США "глибоко обидві партії розчаровані тим, що члени НАТО не виконують своєї ролі".

Як уточнює Politico, "Нідерланди мають поганий послужний список", наводячи такі цифри. У 2014 році вони витратили на оборону всього 1,15% свого ВВП, тоді як Альянс має на меті витрати на рівні 2%. Цього року Гаага витратить 1,7% ВВП і погодилася витратити 2,03% у 2024 році та 2,01% - у 2025 році.

Деякі члени Демократичної партії Байдена також вважають, що настав час жінці очолити НАТО.

"Я давно думала, що настав час союзникам призначити першу жінку-генерального секретаря НАТО. Тим не менш, дуже важливо, щоб підтримка НАТО залишалася сильною і двопартійною в Сенаті, і щоб це сталося, наступник на цій важливій посаді має бути вихідцем із країни, яка виконує зобов'язання 2%-х витрат на оборону або має надійний план для досягнення цієї мети, з якою погодилися всі союзники у Вільнюсі", - заявила співголова групи спостерігачів НАТО у Сенаті США.

Кандидат зі східного флангу НАТО

Оскільки НАТО допомагає координувати зусилля своїх членів щодо надання допомоги Україні у боротьбі з Росією, також звучать заклики до того, щоб хтось із східного флангу Альянсу став наступним лідером.

"Можливо, в якийсь момент для Альянсу настане слушний час поглянути на регіон Східної Європи. Тому я волію… в якийсь момент побачити генерального секретаря, який представляє Східну Європу", - сказала виданню посол України в НАТО Наталія Галібаренко, відповівши " чому б і ні" на запитання журналістів про кандидатуру Каллас.

Передісторія

Столтенберга неодноразово заявляв, що не хотів би залишатись генсеком НАТО, проте йому досі не можуть знайти гідну заміну.

Країни-члени Альянсу обговорювали різні варіанти наступників Столтенберга. Серед можливих претендентів був і міністр оборони Британії Бен Воллес. Проте його кандидатуру не підтримали у США.

Також ходили чутки про призначення генсеком голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, прем'єра Данії Метте Фредеріксен, очільниці уряду Естонії Каї Каллас та прем'єра Іспанії Педро Санчеса.

У червні повідомлялося, що Столтенберг, ймовірно, залишиться на своїй посаді ще на один рік.