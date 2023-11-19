Глава МЗС Латвії захотів стати генсеком НАТО

Міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш хоче приєднатися до числа претендентів на посаду секретаря НАТО Єнса Столтенберга, ставши другим високопоставленим політиком із країн Балтії, який виявив інтерес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Якщо Латвія вирішить висунути свою кандидатуру на посаду генерального секретаря, то доктор Кріш'яніс Каріньш готовий приєднатися до конкурсу", - йдеться в заяві Каріньша.

58-річний Каріньш подав у відставку з посади прем'єр-міністра в серпні, коли його партія намагалася сформувати новий уряд.

У заяві також ідеться, що він запропонує "зробити внесок у роботу альянсу завдяки своєму досвіду керівництва як прем'єр-міністр, чіткому розумінню загрози з боку Росії, твердій позиції щодо України та перевіреному досвіду досягнення міжнародного консенсусу".

Що відомо про генсека НАТО

Єнс Столтенберг уже восьмий рік керує НАТО, починаючи з 2014 року. Його термін закінчувався наприкінці вересня 2022 року, однак через повномасштабне вторгнення Росії в Україну його повноваження продовжили ще на рік.

У лютому він заявив, що не проситиме про продовження свого контракту, але країни НАТО просили його залишитися, оскільки не змогли домовитися про кандидата на посаду генсека.

Після відходу з посади Столтенберг планує очолити Центральний банк Норвегії.

Претенденти на пост генсека НАТО

Прем'єр Естонії Кая Каллас заявила, що зацікавлена у посаді генерального секретаря НАТО. Це бажання політик пояснює зокрема війною Росії проти України.

При цьому наприкінці жовтня прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що був би зацікавлений у тому, щоб змінити Єнса Столтенберга на посаді генсека НАТО.

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