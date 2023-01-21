Прем'єр-міністра Британії оштрафували за порушення правил дорожнього руху

Прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака оштрафували за те, що він не пристебнув пасок безпеки, коли їхав в автомобілі на задньому ряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Штраф за непристебнутий пасок безпеки в Британії становить 100 фунтів, але він може зрости до 500 фунтів, якщо порушник звернеться до суду, та буде визнаний винним.

В уряді повідомили, що Сунак повністю визнає свою помилку і вибачається, і заплатить штраф. Прем'єр-міністр, як стверджується, відстебнув ремінь безпеки на час зйомок промо-ролика у графстві Ланкашир про програму британського уряду з розвитку регіонів.

Це другий штраф Сунака під час його роботи в уряді. У квітні 2020 року його оштрафували разом з Борисом Джонсоном за порушення карантинних правил, введених на час пандемії. Йдеться про одну із вечірок на Даунінг-стріт під час локдауну.