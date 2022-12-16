Сунак доручив оцінити перебіг війни в Україні. Це вплине на постачання зброї, - ВВС

Британський прем'єр Ріші Сунак попросив уряд оцінити хід війни в Україні. Високопосадовці побоюються, що він може зайняти надто обережну позицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Повідомляється, що запит Сунака викликав тривогу в урядових колах, оскільки військове командування стверджує, що постачання зброї до України можуть виявитися вирішальними в наступні зимові місяці.

"Війни не виграються на дашбордах. Війни виграються на інстинктах. На початку війни Борис Джонсон сів і сказав: "Давайте просто зробимо це". Отже, Ріші потрібно направити свого внутрішнього Бориса на зовнішню політику і ні на що інше", - зазначило джерело BBC. .

За його словами, цей аудит призначений для оцінки ходу війни та значення воєнного внеску Великобританії. Тобто оцінити, що Британія вклала в Україну і що "натомість отримала".

Зазначимо, британська сторона є одним з найбільших постачальників військової допомоги Україні. За даними ВВС, президент України Володимир Зеленський знає про дебати у Великій Британії і тому просить Сунака посилити військову підтримку.

"Президент Зеленський відчув, що відбувається. Він розмовляв з Ріші. Він намагався надихнути його, говорячи, що Велика Британія - великі визволителі, великі бійці. Ви нам потрібні", - зазначило джерело.

Видання пише, що запитувана оцінка припадає на вирішальний момент війни в Україні. Офіційні особи вважають, що єдиний спосіб для українських військ отримати перевагу - збільшити постачання озброєнь.