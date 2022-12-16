ua ru
Пт, 16 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сунак доручив оцінити перебіг війни в Україні. Це вплине на постачання зброї, - ВВС

Новость на русском →
Лондон, П'ятниця 16 грудня 2022 22:37
Сунак доручив оцінити перебіг війни в Україні. Це вплине на постачання зброї, - ВВС Фото: прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Британський прем'єр Ріші Сунак попросив уряд оцінити хід війни в Україні. Високопосадовці побоюються, що він може зайняти надто обережну позицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Повідомляється, що запит Сунака викликав тривогу в урядових колах, оскільки військове командування стверджує, що постачання зброї до України можуть виявитися вирішальними в наступні зимові місяці.

"Війни не виграються на дашбордах. Війни виграються на інстинктах. На початку війни Борис Джонсон сів і сказав: "Давайте просто зробимо це". Отже, Ріші потрібно направити свого внутрішнього Бориса на зовнішню політику і ні на що інше", - зазначило джерело BBC. .

За його словами, цей аудит призначений для оцінки ходу війни та значення воєнного внеску Великобританії. Тобто оцінити, що Британія вклала в Україну і що "натомість отримала".

Зазначимо, британська сторона є одним з найбільших постачальників військової допомоги Україні. За даними ВВС, президент України Володимир Зеленський знає про дебати у Великій Британії і тому просить Сунака посилити військову підтримку.

"Президент Зеленський відчув, що відбувається. Він розмовляв з Ріші. Він намагався надихнути його, говорячи, що Велика Британія - великі визволителі, великі бійці. Ви нам потрібні", - зазначило джерело.

Видання пише, що запитувана оцінка припадає на вирішальний момент війни в Україні. Офіційні особи вважають, що єдиний спосіб для українських військ отримати перевагу - збільшити постачання озброєнь.

Нагадаємо, раніше Британія виділила новий пакет допомоги Україні, до якого увійшли зенітні установки та засоби боротьби з дронами.

Міністр оборони Бен Воллес не виключає можливість передачі авіаційних крилатих ракет Storm Shadow.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Війна Росії проти України
NEWS
Без світла залишаються 60% киян. Завтра маршрути метро продублюють автобусами
Без світла залишаються 60% киян. Завтра маршрути метро продублюють автобусами
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах