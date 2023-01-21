Премьер-министра Британии оштрафовали за нарушение ПДД

Премьер-министра Великобритании Риши Сунака оштрафовали за то, что он не пристегнул ремень безопасности, когда ехал в автомобиле на заднем ряду.

Штраф за непристегнутый ремень безопасности в Британии составляет 100 фунтов, но он может возрасти до 500 фунтов, если нарушитель обратится в суд, и будет признан виновным.

В правительстве сообщили, что Сунак полностью признает свою ошибку и приносит извинения, и заплатит штраф. Премьер-министр, как утверждается, отстегнул ремень безопасности на время съемок промо-ролика в графстве Ланкашир о программе британского правительства по развитию регионов.

Это второй штраф Сунака за время его работы в правительстве. В апреле 2020 года он был оштрафован вместе с Борисом Джонсоном за нарушение карантинных правил, введенных на время пандемии. Речь идет об одной из вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна.