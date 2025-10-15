Прем'єр-міністр Юлія Свириденко обговорила з Мінфіном США інвестиції та санкції проти Росії

У Вашингтоні міністр фінансів США Скотт Бессент зустрівся з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко, щоб обговорити зміцнення партнерства та забезпечення довгострокового миру. Він наголосив на важливості регулярного діалогу між країнами та подякував за підтримку Інвестиційного фонду реконструкції, який вже почав формувати перший "пайплайн" проєктів.

У рамках роботи фонду особлива увага приділяється пріоритетним напрямам: критичні мінерали, енергетика та інфраструктура. Партнерство зі США відкриває можливості для сміливих спільних українсько-американських проєктів, спрямованих на модернізацію ключових секторів економіки.

Міністр підтвердив готовність США спільно з партнерами G7 посилювати тиск на Росію та на країни, які фінансують російську військову машину через купівлю нафти. Обговорювалася також спільна стратегія щодо забезпечення енергетичної безпеки Європи та мінімізації впливу Росії на міжнародні ринки.

Важливою частиною співпраці залишається узгоджена робота щодо санкцій проти агресора. Україна та США продовжують координувати зусилля для посилення обороноздатності країни, зміцнення фінансової підтримки та підвищення ефективності міжнародних обмежень для стримування Росії.

Своєю чергою, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко зробила публікацію в соціальній мережі Telegram, де наголосила, що підтримка Вашингтона є фундаментальною для відновлення України та залучення приватних інвестицій.

За її словами, українська сторона активно працює над формуванням портфеля проєктів, які можуть отримати фінансування через Інвестиційний фонд реконструкції. Йдеться насамперед про енергетику, критичні мінерали, інфраструктуру та переробку - галузі, здатні забезпечити стале економічне зростання.