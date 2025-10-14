ua en ru
США надають рекордну кількість розвідданих союзникам, - посадовець НАТО

США, Вівторок 14 жовтня 2025 19:19
UA EN RU
США надають рекордну кількість розвідданих союзникам, - посадовець НАТО Ілюстративне фото: США надають рекордну кількість розвідданих союзникам (GettyImages)
Автор: Наталія Кава, Мілан Лєліч

Союзники по НАТО ніколи не обмінювалися розвідувальною інформацією настільки швидко, ефективно та з такого широкого кола тем, як зараз.

Про це повідомив високопосадовець НАТО, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Сполучені Штати залишаються безумовно найбільшим постачальником розвідданих у межах Північноатлантичного альянсу. Американські спецслужби діляться інформацією активніше, ніж будь-коли раніше.

"Я не бачив жодних ознак зменшення обміну - ані з боку США, ані з боку наших європейських колег у межах розвідувальної спільноти НАТО. Навпаки - усе відбувається з точністю до навпаки. Ми всі підвищуємо рівень зусиль, включно зі Сполученими Штатами", - наголосив представник НАТО.

Посадовець підкреслив, що відносини між розвідувальними структурами США, їхніми союзниками та НАТО загалом залишаються відносинами довіри та тісної співпраці.

Він також зазначив, що Сполучені Штати взяли на себе зобов’язання надавати значну розвідувальну підтримку у межах можливих гарантій безпеки для України.

"Я радий, що США зобов’язалися надавати значну розвідувальну підтримку будь-яким потенційним гарантіям безпеки для України", - додав він.

Пауза в обміні розвідданих

Нагадаємо, наприкінці лютого цього року президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Білого дому посварився з президентом США Дональдом Трампом. Після цього Трамп заявляв про те, що Зеленський нібито не хоче завершувати війну з Росією.

На тлі цих подій США вирішили призупинити постачання зброї в Україну. Також було тимчасово припинено обмін розвідувальними даними між країнами. Як писали західні ЗМІ, пауза в обміні розвідданими найбільше вплинула на операцію ЗСУ в Курській області.

Однак днями Financial Times писало про те, що протягом кількох місяців США допомагають Україні здійснювати удари по російських енергетичних об'єктах. Це є скоординованою спробою послабити економіку російського диктатора Володимира Путіна і змусити його сісти за стіл переговорів.

