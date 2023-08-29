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Прем'єр-міністр Японії сьогодні проведе переговори із Зеленським, - Kyodo

Фото: Володимир Зеленський та Фуміо Кішида (колаж РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида ініціював телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським, які мають відбутися сьогодні, 29 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Джерела в японському уряді повідомили, що, ймовірно, під час бесіди обговорення буде зосереджено на підтвердженні солідарності Японії з Україною, а також анонсі нового пакету різнобічної допомоги для відновлення країни, що воює.

Кішида також, ймовірно, скористається цими переговорами для узгодження позицій із Зеленським перед самітом країн "Великої двадцятки", який пройде в Індії наступного місяця. Раніше повідомлялося, що на полях саміту прем'єр Японії планує обговорити допомогу Україні та нові санкції проти Росії зі світовими лідерами.

Також уряд Японії вживає заходів для підготовки проведення міжнародної конференції з відновлення України на початку наступного року.

Візит Кишиди до України.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Японії відвідував Україну з офіційним візитом 21 березня 2023 року. Поїздку глави японського уряду тримали у секреті, вона відбулася одразу після зустрічі Кішиди з прем'єром Індії у Нью-Делі. Японський прем'єр прилетів до Польщі, де сів у Перемишлі на нічний поїзд до Києва.

Варто зазначити, що Фуміо Кішида став останнім лідером країн Великої сімки, який відвідав Україну.

 

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Володимир ЗеленськийЯпонія