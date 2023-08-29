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Премьер-министр Японии сегодня проведет переговоры с Зеленским, - Kyodo

Фото: Владимир Зеленский и Фумио Кишида (колаж РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Премьер-министр Японии Фумио Кишида инициировал телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые должны пройти сегодня, 29 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Источники в японском правительстве сообщили, что, вероятно, в ходе беседы обсуждения будут сосредоточены на подтверждении солидарности Японии с Украиной, а также анонсе нового пакета разносторонней помощи для восстановления воюющей страны.

Кишида также, вероятно, воспользуется этими переговорами для согласования позиций с Зеленским перед саммитом стран "Большой двадцатки", который пройдет в Индии в следующем месяце. Ранее сообщалось, что на полях саммита премьер Японии планирует обсудить помощь Украине и новые санкции против России с мировыми лидерами.

Также правительством Японии принимаются меры для подготовки проведения международной конференции по восстановлению Украины в начале следующего года.

Визит Кишиды в Украину

Напомним, что премьер-министр Японии посещал Украину с официальным визитом 21 марта 2023 года. Поездку главы японского правительства держали в секрете, она состоялась сразу после встречи Кишиды с премьером Индии в Нью-Дели. Японский премьер прилетел в Польшу, где сел в Перемышле на ночной поезд в Киев.

Стоит отметить, что Фумио Кишида стал последним лидером стран "Большей семерки", который посетил Украину.

 

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