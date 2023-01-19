Прем'єр-міністр Нової Зеландії оголосила про відставку в лютому

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що до 7 лютого піде у відставку з посади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Вона заявила, що наприкінці 2022 року перед нею стало питання, чи вистачить їй сил для продовження роботи, після чого зрозуміла, що настав час іти у відставку.

"Це було моє власне рішення. Очолювати країну - це найпривілейованіша робота, яку будь-хто може мати, але водночас і найскладніша. Ви не можете і не повинні робити це, якщо у вас немає повного бака, плюс трохи в запасі на випадок несподіваних викликів", - заявила Ардерн.

Також вона зазначила, що її завчасне оголошення дозволить політичним партіям готуватися до майбутніх виборів, які відбудуться 14 жовтня.