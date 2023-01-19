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Прем'єр-міністр Нової Зеландії оголосила про відставку в лютому

Фото: прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн (wikipedia.org)
Автор: Антон Малиновський

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що до 7 лютого піде у відставку з посади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Вона заявила, що наприкінці 2022 року перед нею стало питання, чи вистачить їй сил для продовження роботи, після чого зрозуміла, що настав час іти у відставку.

"Це було моє власне рішення. Очолювати країну - це найпривілейованіша робота, яку будь-хто може мати, але водночас і найскладніша. Ви не можете і не повинні робити це, якщо у вас немає повного бака, плюс трохи в запасі на випадок несподіваних викликів", - заявила Ардерн.

Також вона зазначила, що її завчасне оголошення дозволить політичним партіям готуватися до майбутніх виборів, які відбудуться 14 жовтня.

Нагадаємо, що Нова Зеландія запровадила санкції проти 23 осіб, які підтримують незаконне російське вторгнення на територію України та мереж, що стоять за дезінформаційними кампаніями.

А до цього Нова Зеландія запровадила нові санкції відносно 22 громадян РФ та Білорусі. Також під обмеження потрапили підприємства нафтогазового та сталеливарного сектору.

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Новая Зеландия