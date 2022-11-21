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Нова Зеландія запровадила нові санкції проти РФ та Білорусі: подробиці

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Понеділок 21 листопада 2022 15:15
Нова Зеландія запровадила нові санкції проти РФ та Білорусі: подробиці Фото: Нова Зеландія запровадила нові санкції проти РФ та Білорусі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Нова Зеландія запровадила нові санкції відносно 22 громадян РФ та Білорусі. Також під обмеження потрапили підприємства нафтогазового та сталеливарного сектору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Нової Зеландії Нанаї Махути.

"Нова Зеландія вперше виступила проти можновладців та олігархів Росії, запровадивши санкції проти політичної та економічної еліти у березні цього року, після чого у травні та вересні були введені подальші санкції", - заявила глава МЗС.

За її словами, подальші санкції зараз спрямовані проти 22 членів еліти, які надають підтримку незаконному вторгненню в Україну та які були винагороджені за свою лояльність багатством і впливом.

Під санкції потрапили доньки Путіна - Марія Воронцова та Катерина Тихонова, дружина та діти прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова (вже під санкціями), голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна, а також дружина та син президента Білорусі Олександра Лукашенка (вже під санкціями).

Махута пояснила, що під санкції потрапили чотири юридичні особи, які мають економічне або стратегічне значення для Росії в нафтогазовій, сталеливарній та транспортній галузях, а також у системах радіолокаційного та електронного обладнання.

"Сьогоднішні санкції продовжують демонструвати наше чітке засудження загроз суверенітету України та людських жертв цієї незаконної війни, - додала глава МЗС Нової Зеландії

Нагадаємо, що міністр оборони Нової Зеландії відвідав Україну та зустрівся з главою Міноборони України Олексієм Резніковим.

Нова Зеландія відправить ще 66 військовослужбовців до Британії для проведення навчань ЗСУ.

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