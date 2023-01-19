Премьер-министр Новой Зеландии объявила об отставке в феврале

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что до 7 февраля уйдет в отставку с поста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Она заявила, что в конце 2022 года перед ней встал вопрос, хватит ли ей сил для продолжения работы, после чего поняла, что пора уходить в отставку.

"Это было мое собственное решение. Возглавлять страну - это самая привилегированная работа, которую кто-либо может иметь, но одновременно и самая сложная. Вы не можете и не должны делать это, если у вас нет полного бака, плюс немного в запасе на случай неожиданных вызовов", - заявила Ардерн.

Также она отметила, что ее заблаговременное объявление позволит политическим партиям готовиться к предстоящим 14 октября выборам.