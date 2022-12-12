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Нова Зеландія ввела санкції проти 23 росіян: хто потрапив під обмеження

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Нова Зеландія, Понеділок 12 грудня 2022 12:12
Нова Зеландія ввела санкції проти 23 росіян: хто потрапив під обмеження Фото: Нова Зеландія ввела санкції проти 23 росіян (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Нова Зеландія запровадила санкції проти 23 осіб, які підтримують незаконне російське вторгнення на територію України та мереж, що стоять за дезінформаційними кампаніями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Нової Зеландії Нанаї Махути.

"Путін продовжує використовувати мережу медіа-агентств і впливових коментаторів як частину своєї пропагандистської машини, щоб поширювати неправдиву інформацію та брехню як частину свого наративу про вторгнення в Україну", - сказала вона.

Зокрема, під санкції потрапили міністр цифрового розвитку, зв’язку та ЗМІ Максут Шадаєв, генеральний директор Першого каналу Костянтин Ернст і ключовий персонал російських ЗМІ, зокрема "ІнфоРос", "Південний фронт" і Фонд стратегічної культури.

Так, останній раунд санкцій поширюється на суб’єктів дезінформації, які вже були введені в травні. Серед них представники російських ЗМІ та інформаційних агентств.

За словами Махути, особи, проти яких введені санкції, мають прямий вплив на суспільне уявлення про незаконну та неспровоковану війну Росії. Вони створюють "туман дезінформації, який обслуговує агресію Путіна проти територіального суверенітету України".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Нова Зеландія запровадила санкції проти 22 громадян Росії та Білорусі.

Окрім того, країна збиралася відправити ще 66 військовослужбовців до Британії для проведення навчань ЗСУ.

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