Премьер Косово обвинил РФ в разжигании нового конфликта в Европе

Премьер-министр Косово Альбин Курти предупредил, что Россия разжигает напряженность между его страной и Сербией из-за неудач на войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Этнические сербы на севере Косово более недели устанавливали баррикады, препятствуя свободному передвижению косовских властей, вопреки призывам США и ЕС демонтировать незаконные блокпосты.

"ЕС, США, все согласны с тем, что баррикады следует снять. Но они также озабочены тем, как это может быть использовано и злоупотреблено Белградом", - сказал премьер Косово.

Курти сказал, что он обеспокоен тем, что напряженная ситуация может обостриться в пользу Владимира Путина, поскольку российские и сербские силы провели 104 совместных военных учения в 2021 году.

"Теперь, когда Россия получила серьезные поражения в Украине после своего вторжения и агрессии, она заинтересована в аутсорсинге разжигания войны на Балканах, где у них есть клиент, который находится в Белграде", - сказал Курти.

Он добавил, что согласился дать войскам под руководством НАТО, известным как KFOR, время убедить тех, кто на баррикадах, отступит, но что им нельзя позволить оставаться надолго. Однако сказал, что баррикады являются шагом к разделу страны, независимой от Сербии с 2008 года.