Прем'єр-міністр Канади Карні вперше прибув до Києва

Карні повідомив про свій візит на сторінці в X, підкресливши важливість цього моменту для України.

"У цей День Незалежності України та в цей критичний момент в історії своєї країни Канада посилює нашу підтримку та зусилля для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні", - зазначив він.

Це перший візит глави канадського уряду до України.