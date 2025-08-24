Премьер-министр Канады Карни впервые прибыл в Киев

В День Независимости Украины премьер-министр Канады Марк Карни впервые посетил Киев. Он заявил об усилении поддержки Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Карни в соцсети Х.
Карни сообщил о своем визите на странице в X, подчеркнув важность этого момента для Украины.
"В этот День Независимости Украины и в этот критический момент в истории своей страны Канада усиливает нашу поддержку и усилия для достижения справедливого и прочного мира в Украине", - отметил он.
Это первый визит главы канадского правительства в Украину.
Напомним, стало известно, что Канада выделит 20 млн канадских долларов (около 15 млн долларов США) на ремонт и обслуживание украинских танков Leopard 2 в Польше.
Глава Минобороны также подтвердил объявленное в июне премьер-министром Канады Марком Карни выделение еще 2 млрд канадских долларов (1,48 млрд долларов США) на военную помощь Украине.