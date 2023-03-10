Прем'єр-міністр Фінляндії приїхала до Києва

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін сьогодні, 10 березня приїхала до України. Вона перебуває з візитом у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV2.no.

"Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін у п'ятницю перебуває в Києві, вона зустрінеться з президентом країни Володимиром Зеленським", - передає видання.

Тим часом в мережі ЗМІ вже опублікували кадри, прем'єр-міністр Фінляндії разом із президентом України покладають квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну, розташованої біля Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Зокрема, Володимир Зеленський та Санна Марін разом вшанували пам'ять загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", із яким сьогодні прощаються в столиці.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін підтримує майбутнє членство України ЄС і НАТО.

Додамо, що Фінляндія готує новий пакет військової допомоги Україні і оголосила, що передасть українцям три свої Leopard 2 для розмінування.

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