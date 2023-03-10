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Премьер-министр Финляндии приехала в Киев

Новина українською →
Киев, Пятница 10 марта 2023 13:07
Премьер-министр Финляндии приехала в Киев Фото: премьер-министр Финлянди Санна Марин и президент Украины Владимир Зеленский (twitter.com/herman__krieger)
Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Финляндии Санна Марин сегодня, 10 марта приехала в Украину. Она находится с визитом в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV2.no.

"Премьер-министр Финляндии Санна Марин в пятницу находится в Киеве, она встретится с президентом страны Владимиром Зеленским", - передает издание.

Тем временем в сети СМИ уже опубликовали кадры, где премьер-министр Финляндии вместе с президентом Украины возлагают цветы к Стене памяти погибших за Украину, расположенной у Свято-Михайловского Златоверхого монастыря.

В частности, Владимир Зеленский и Санна Марин вместе почтили память погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи", с которым сегодня прощаются в столице.

Напомним, что премьер-министр Финляндии Санна Марин поддерживает будущее членство Украины в НАТО.

Добавим, что Финляндия готовит новый пакет военной помощи Украине и объявила что передаст украинцам три своих Leopard 2 для разминирования.

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