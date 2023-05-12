Прем'єр Литви закликала відмовитися від табу у постачанні зброї Україні

"Захищаючи свободу, ми не повинні думати про табу у справі військової допомоги", - наголосила глава литовського уряду.

За її словами, українським захисникам необхідно передати всю необхідну зброю, у тому числі винищувачі та ракетні системи великої дальності.

"Ми повинні допомогти Україні перемогти у війні. Це єдиний шлях до сталого миру, запобігання новій війні в Європі", - зазначила Шимоніте.