UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прем'єр Литви закликала відмовитися від табу у постачанні зброї Україні

Фото: Інгрід Шимоніте, прем’єр-міністр Литви (flickr Lietuvos Respublikos Seimas)
Автор: Іван Носальський

Союзникам України необхідно перестати думати про "червоні лінії" у питанні надання зброї для захисту від російського вторгнення.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT, про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.

"Захищаючи свободу, ми не повинні думати про табу у справі військової допомоги", - наголосила глава литовського уряду.

За її словами, українським захисникам необхідно передати всю необхідну зброю, у тому числі винищувачі та ракетні системи великої дальності.

"Ми повинні допомогти Україні перемогти у війні. Це єдиний шлях до сталого миру, запобігання новій війні в Європі", - зазначила Шимоніте.

Нагадаємо, раніше в Пентагоні, виправдовуючи відмову передачі Україні винищувачів F-16, заявили, що бойові літаки посідають лише восьме місце у списку потреб ЗСУ.

Також ми писали, що, за словами прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, його країна обговорює передачу Україні винищувачів F-16.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛитваДопомога УкраїніВійськова технікаВійськова допомогаВійна Росії проти України