RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Премьер Литвы призвала отказаться от табу в поставках оружия Украине

Фото: Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы (flickr by Lietuvos Respublikos Seimas)
Автор: Иван Носальский

Союзникам Украины необходимо перестать думать о "красных линиях" в вопросе предоставления оружия для защиты от российского вторжения.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT, об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Защищая свободу, мы не должны думать о табу в деле военной помощи", - подчеркнула глава литовского правительства.

По ее словам, украинским защитникам необходимо передать все необходимое оружие, в том числе истребители и ракетные системы большой дальности.

"Мы должны помочь Украине победить в войне. Это единственный путь к устойчивому миру, предотвращению новой войны в Европе", - отметила Шимоните.

Напомним, ранее в Пентагоне, оправдывая отказ передачи Украине истребителей F-16, заявили, что боевые самолеты занимают лишь восьмое место в списке нужд ВСУ.

Также мы писали, что, по словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, его страна обсуждает передачу Украине истребителей F-16.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛитваПомощь УкраинеВоенная техникаВоенная помощьВойна России против Украины