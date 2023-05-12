Премьер Литвы призвала отказаться от табу в поставках оружия Украине

"Защищая свободу, мы не должны думать о табу в деле военной помощи", - подчеркнула глава литовского правительства.

По ее словам, украинским защитникам необходимо передать все необходимое оружие, в том числе истребители и ракетные системы большой дальности.

"Мы должны помочь Украине победить в войне. Это единственный путь к устойчивому миру, предотвращению новой войны в Европе", - отметила Шимоните.