Прем'єр Литви про "візит" Путіна в окуповані області: сигнал демотивованої армії РФ

Агресивна російська пропаганда ускладнює оцінку достовірності візиту диктатора Володимира Путін в окуповані Херсонську та Луганську області. Візит тирана міг бути інсценований або другий "президент" Путіна відвідував окуповані Росією території.
Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
За її словами, російські пропагандистські повідомлення виглядають як спроба провести порівняння Путіна з президентом України Володимиром Зеленським, щоб надихнути демотивовану армію окупантів.
"Люди кажуть, що він колись був у Маріуполі, деякі кажуть, що, можливо, і ні, що він другий або третій. Що тут оцінювати. Мені здається, що є якась спроба уявити, що Володимир Путін хоч трішечки схожий на Володимира Зеленського, який їздить на передову і зустрічається з солдатами поблизу лінії зіткнень і в такий спосіб демонструє свою підтримку своїм військам та загалом українському народові, який воює в цій війні", - заявила Шимоніте.
Вона нагадала, що російський диктатор більшу частину часу сидить у своєму бункері.
"Володимир Путін, як ви знаєте, схоже, більше сидить у бункері, і я не знаю, наскільки він узагалі обізнаний із реальністю", - додала прем'єр-міністр Литви.
За словами Шимоніте, дуже важко оцінити достовірність візитів російського диктатора в зону бойових дій, оскільки, наголосила вона, кремлівська пропаганда веде активну роботу.
"Важко сказати про справжність візитів. Видно, що все дуже стерильно. Питання в тому, чи дійсно те, що відбувається, відбувається там, де про це говорять. Чи справді це одна й та сама географічна місцевість, чи справді людина, яку знімають за кермом автомобіля, є Путіним",- заявила вона.
Литовська прем'єрка додала, що їй не здається важливим коментування прийомів російської пропаганди.
"Я думаю, що це спроба продемонструвати підтримку вже демотивованої російської армії, яка чекає українського контрнаступу", - підсумувала Шимоніте.
Нагадаємо, сьогодні вранці російські пропагандисти заявили про нібито "візит" Путіна на окуповані території України.
На його "поїздку" вже відреагували в Офісі президента.
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