Прем'єр Литви про "візит" Путіна в окуповані області: сигнал демотивованої армії РФ

За її словами, російські пропагандистські повідомлення виглядають як спроба провести порівняння Путіна з президентом України Володимиром Зеленським, щоб надихнути демотивовану армію окупантів.

"Люди кажуть, що він колись був у Маріуполі, деякі кажуть, що, можливо, і ні, що він другий або третій. Що тут оцінювати. Мені здається, що є якась спроба уявити, що Володимир Путін хоч трішечки схожий на Володимира Зеленського, який їздить на передову і зустрічається з солдатами поблизу лінії зіткнень і в такий спосіб демонструє свою підтримку своїм військам та загалом українському народові, який воює в цій війні", - заявила Шимоніте.

Вона нагадала, що російський диктатор більшу частину часу сидить у своєму бункері.

"Володимир Путін, як ви знаєте, схоже, більше сидить у бункері, і я не знаю, наскільки він узагалі обізнаний із реальністю", - додала прем'єр-міністр Литви.

За словами Шимоніте, дуже важко оцінити достовірність візитів російського диктатора в зону бойових дій, оскільки, наголосила вона, кремлівська пропаганда веде активну роботу.

"Важко сказати про справжність візитів. Видно, що все дуже стерильно. Питання в тому, чи дійсно те, що відбувається, відбувається там, де про це говорять. Чи справді це одна й та сама географічна місцевість, чи справді людина, яку знімають за кермом автомобіля, є Путіним",- заявила вона.

Литовська прем'єрка додала, що їй не здається важливим коментування прийомів російської пропаганди.

"Я думаю, що це спроба продемонструвати підтримку вже демотивованої російської армії, яка чекає українського контрнаступу", - підсумувала Шимоніте.