Премьер Литвы о "визите" Путина в оккупированные области: сигнал демотивированной армии РФ

По ее словам, российские пропагандистские сообщения выглядят как попытка провести сравнение Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы вдохновить демотивированную армию оккупантов.

"Люди говорят, что он когда-то был в Мариуполе, некоторые говорят, что, может быть, и нет, что он второй или третий. Что тут оценивать. Мне кажется, что есть какая-то попытка представить, что Владимир Путин хоть немного похож на Владимира Зеленского, который ездит на передовую и встречается с солдатами вблизи линии столкновений и таким образом демонстрирует свою поддержку своим войскам и вообще украинскому народу, который сражается в этой войне", - заявила Шимоните.

Она напомнила, что российский диктатор большую часть времени сидит в своем бункере.

"Владимир Путин, как вы знаете, похоже, больше сидит в бункере, и я не знаю, насколько он вообще знаком с реальностью", - добавила премьер-министр Литвы.

По словам Шимоните, очень трудно оценить подлинность визитов российского диктатора в зону боевых действий, поскольку, подчеркнула она, кремлевская пропаганда ведет активную работу.

"Трудно сказать о подлинности визитов. Видно, что все очень стерильно. Вопрос в том, действительно ли то, что происходит, происходит там, где об этом говорят. Действительно ли это одна и та же географическая местность, действительно ли человек, которого снимают за рулем автомобиля, является Путиным",- заявила она.

Литовский премьер добавила, что ей не кажется важным комментирование приемов российской пропаганды.

"Я думаю, что это попытка продемонстрировать поддержку уже демотивированной российской армии, которая ждет украинского контрнаступления", - заключила Шимоните.